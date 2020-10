Foggia, aumentano i casi di Covid: vietato mangiare e bere all’aperto

La nuova ordinanza del sindaco di Foggia vieta ai cittadini di consumare alimenti e bevande all'aperto per evitare la diffusione del Covid-19.

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, continua ad inasprire le misure anti Covid-19. Qualche giorno fa era stato imposto ai cittadini l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto nelle zone centrali della città e la chiusura dei centri commerciali nei festivi.

A partire da ottobre, secondo l’ultima ordinanza emanata dal primo cittadino, sarà inoltre vietato il consumo di alimenti e bevante all’aperto.

L’ordinanza anti Covid-19 a Foggia

L’ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica prevede il divieto di consumare all’aperto alimenti e bevande in qualsiasi contenitore. Sono esclusi dall’ordinanza le aree all’aperto gestite da pubblici esercizi e attività commerciali, purché nelle superfici autorizzate essi seguano le norme previste dalla legge sul distanziamento sociale ed in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Un provvedimento volto ad evitare la creazione di assembramenti in città e, dunque, prevenire l’ulteriore diffusione del Covid-19, soprattutto tra i giovani che frequentano la movida. L’obbligo di utilizzo dei dpi per i soggetti al di sopra dei 6 anni nelle aree con una maggiore presenza di pubblici esercizi e attività commerciale, in questo senso, contribuirà ad aiutare il blocco dei contagi.

In provincia di Foggia, secondo i bilanci aggiornati alla giornata di venerdì 2 ottobre, sono ricoverati per Covid-19 ben 73 pazienti, di cui 8 in terapia intensiva.

Molte scuole inoltre sono state chiuse per avere registrato casi di positività tra gli alunni.