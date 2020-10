Incidente sulla E45, schianto tra 3 automobili: 2 morti e 7 feriti

Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un incidente sulla E45: sono state tre in tutto le auto coinvolte.

Tragedia sulla E45 dove, intorno alle 23 di giovedì 1 ottobre, ha avuto luogo un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e causato un bilancio di due morti e sette feriti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto.

Incidente sulla E45

L’episodio si è verificato precisamente tra le uscite di Pantalla e Marsciano, lungo la carreggiata per Perugia. I dettagli del sinistro sono ancora in fase di ricostruzione ma è emerso che tre vetture si sono scontrate tra loro. Non è ancora chiaro quale abbia innescato lo schianto né i motivi.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco.

Costoro hanno estratto i corpi dei passeggeri dai tre abitacoli, rimasti incastrati tra le lamiere, e hanno dovuto constatare il decesso sul colpo di due di essi. Troppo gravi infatti le ferite riportate nell’incidente tanto da rendere inutile qualsiasi manovra di rianimazione. Ancora non sono note le loro generalità.

Altre sette persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale per essere tenute sotto osservazione e ricevere le dovute cure.

Presenti sul luogo del sinistro anche la Polizia stradale e i Carabinieri che hanno temporaneamente chiuso al traffico la carreggiata della superstrada per permettere i soccorsi nonché l’effettuazione dei rilievi.

Soltanto pochi giorni prima sulla medesima strada aveva avuto luogo un altro incidente mortale, questa volta tra Todi e Collazzone, a pochi metri dal bivio di Casigliano. Qui un centauro era finito fuori dalla carreggiata, probabilmente a causa del terreno scivoloso, per poi cadere dalla moto e morire sul colpo.