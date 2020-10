Incidente a Settimo Torinese, motociclista contro auto: morto a 33 anni

Said El-Azzouzi Abbab è morto in un incidente a Settimo Torinese: mentre era a bordo della sua moto si è schiantato contro un'auto in sosta.

Tragedia a Settimo Torinese, comune in provincia di Torino, dove nella prima serata di giovedì 1 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale che è costato la vita ad un ragazzo di 33 anni. Schiantatosi contro un’auto in sosta mentre viaggiava sulla sua moto, è deceduto sul colpo.

Incidente a Settimo Torinese

L’episodio si è verificato in via Milano, precisamente all’altezza del civico 20. Said El-Azzouzi Abbab, questo il nome della vittima, stava viaggiando in moto verso Brandizzo quando all’improvviso ha perso il controllo dell sua Kawasaki ER-5 e si è schiantato contro un’auto parcheggiata in doppia fila.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante il violento impatto che purtroppo non gli hanno lasciato scampo. Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia municipale del comando locale che hanno isolato la zona per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Hanno inoltre raccolto le testimonianze di quei cittadini che hanno assistito allo schianto.

Said, ragazzo di origini marocchine e titolare di un negozio di telefonia, era molto conosciuto in città.

Il sindaco Elena Piastra ha parlato di lui come di una persona gentile e sempre pronta a scherzare con chiunque. “Molti andavano da lui in negozio solo per parlare un po’ con lui. Ha aiutato molte persone, sempre in silenzio. Mancherà molto a tutta la nostra città, è davvero una tragedia“, ha affermato.