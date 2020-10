Una donna incinta di 8 mesi e un uomo sono rimasti feriti in un incidente stradale in tangenziale a Bari.

Paura sulla tangenziale di Bari, dove nella mattinata di giovedì 1 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale che ha coinvolto due auto e una moto. A bordo di quest’ultima viaggiava anche una donna incinta di 8 mesi, trasportata in ospedale in codice rosso.

Incidente in tangenziale a Bari

L’episodio si è verificato precisamente vicino all’uscita per Carbonara e Carrassi in direzione nord. Stando a quanto ricostruito la moto, con a bordo un uomo e una donna, avrebbe sbattuto contro due vetture in transito sul lato posteriore e sulla fiancata sinistra. I due motociclisti sono quindi caduti sull’asfalto a causa dell’impatto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno soccorso questi ultimi giudicando gravi le loro condizioni.

Hanno quindi portato l’uomo, conducente del mezzo, all’ospedale Di Venere dove è ricoverato in ortopedia mentre la donna, in stato di gravidanza, al Policlinico. Quest’ultima, che stando alle prime indagini non avrebbe indossato il casco, si trova nel reparto di rianimazione.

Tutte le persone che si trovavano a bordo delle auto sono invece rimasti illesi. Mentre erano in corso i soccorsi hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche le pattuglie della Polizia Stradale, dei Carabinieri e del Vigili Urbani per effettuare i rilievi necessari e gestire viabilità.

La zona interessata è stata infatti isolata e il traffico, essendo un orario di punta, è andato in tilt causando rallentamenti per alcuni chilometri. Gli agenti avevano infatti consigliato agli automobilisti diretti a Foggia di prendere l’uscita di Japigia.