Jonathan Galindo, parla il creatore della maschera del Pippo umano

Mentre le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità di Jonathan Galindo, sul web il creatore della maschera racconta la sua verità.

Mentre le forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’identità di Jonathan Galindo, sul web il creatore della maschera ha raccontato l’origine del personaggio e come lui non centri nulla con le morti dei bambini: “Ciao a tutti.

Questa follia di Jonathan Galindo sembra stia terrorizzando tantissimi ragazzi facilmente impressionabili. Le foto e i video sono miei, del 2012-2013. Erano per il mio bizzarro piacere personale, non per qualche cacciatore di brivido dei giorni nostri che cerca di spaventare e bullizzare la gente. Se ricevete un messaggio da qualcuno che vuole iniziare qualche gioco, non interagiteci”.