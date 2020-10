Dopo la Campania, anche la Regione Lazio ha firmato l'ordinanza che introduce l'obbligo di mascherine anche all'aperto.

A Roma e in tutte le città del Lazio le mascherine sono obbligatorie anche all’aperto. Nella mattinata del 2 ottobre la Regione ha firmato l’ordinanza che cambia le regole riguardo l’uso del dispositivo di protezione individuale al fine di per limitare i contagi, che sono in crescita.

Nei giorni precedenti, simili norme sono state introdotte anche in altre zone d’Italia, come il centro storico di Bologna e Ventimiglia, considerata a rischio per la vicinanza con il confine francese.

Mascherine obbligatorie nel Lazio: l’ordinanza

“Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale” ha sottolineato Alessio D’Amato, assessore alla sanità regionale. Parole che già preannunciavano la nuova decisione sulle mascherine obbligatorie anche all’aperto.

La misura serve per contenere i contagi, che sono in aumento nella Regione Lazio, e riguarderebbe soprattutto le situazioni in cui non è possibile il distanziamento sociale. Il governatore ha reputato necessario procedere con questa nuova ordinanza.

L’introduzione dell’obbligo di mascherina anche all’aperto, come anticipato, è arrivata prima del weekend, così da riuscire a contenere anche possibili contagi in tutte quelle zone dedicate alla movida, dove è più facile che si vadano a creare assembramenti.

I giovani davanti ai locali di Roma sono tantissimi, per questo la norma entrerà in vigore prima del weekend. Il Lazio è una di quelle regioni maggiormente colpita dalla nuova ondata di contagi, così come la Campania. La mascherina dovrà essere indossata sempre e ovunque e non può essere possibile che altre regioni decidano presto di fare anche loro una nuova ordinanza con lo stesso scopo, ovvero quello di limitare i contagi.