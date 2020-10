Ragazzi inglesi bloccati in Italia, tamponi sempre positivi al Covid

Ragazzi inglesi bloccati in Italia, sono al settimo tampone che attesta la presenza del Coronavirus nel loro organismo.

Bloccati in Italia, ragazzi inglesi disperati: prosegue la loro quarantena in quel di Firenze dal 17 agosto 2020. Come da prassi, viene loro regolarmente fatto il tampone eppure questo continua a risultare positivo.

Ragazzi inglesi bloccati in Italia

È il settimo tampone positivo per Rhys James, 23 anni, Quinn Paczesny, 20, e Will Castle, 22. I tre insegnavano inglese a Firenze quando hanno iniziato a mostrare sintomi riconducibili al Covid, motivo per il quale sono stati trasportati in ospedale. Affinché possano tornare al loro Paese, tutti e 3 devono risultare negativi al tampone per 2 volte consecutive con 24 ore di distanza. “L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che dopo 10 giorni di auto isolamento potremmo andarcene, il Regno Unito è d’accordo con questa regola eppure non lo è l’Italia”, ha detto Rhys James, “Nemmeno l’ambasciata può farci qualcosa”.

I ragazzi sono isolati

I tre giovani inglesi sono scettici riguardo all’affidabilità dei test effettuati, dal momento in cui un dottore gli avrebbe detto che il macchinario di analisi si sarebbe rotto, presentando poi alcuni problemi. Viene lasciato loro cibo fuori dalle stanze da addetti debitamente protetti e sono tutti suddivisi in diverse strutture, per comunicare si videochiamano sfruttando la rete WiFi. “Il Consolato FCDO sta supportando i connazionali in quarantena e li contatta regolarmente.

La durata della misura si basa su regole locali per controllare la diffusione del Covid”, ha dichiarato un portavoce al Daily Mail, “Continueremo a fare il nostro massimo per aiutarli, rispettando i requisiti di sicurezza”.