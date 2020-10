Una ragazza di 30 anni è stata trovata morta in casa a Perugia: gli agenti tengono aperte tutte le piste sui motivi del decesso.

Giallo a Perugia, dove nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre 2020 una ragazza è stata trovata morta in casa. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del decesso non escludendo alcuna pista, nemmeno quella dell’overdose.

Trovata morta in casa a Perugia

A dare l’allarme è stato il coinquilino della giovane che, rientrato nell’abitazione, l’ha trovata priva di sensi. Ha quindi chiamato le forze dell’ordine e sul posto si sono immediatamente precipitati gli agenti della squadra volante e quelli della squadra mobile della città. Constatato il decesso della 30enne, tornata da poco a vivere a Ponte Felcino con l’uomo, hanno dato il via alle indagini sotto il coordinamento del sostituto procuratore di turno Tullio Cicoria.

La prima cosa da stabilire sarà la causa della morte. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi anche se quelle più accreditate sembrano essere un malore o l’assunzione di una cospicua dose di stupefacenti. Nell’abitazione non ci sono segni di effrazione e tutto è risultato in ordine, motivo per cui si tenderebbe ad escludere l’omicidio.

A fornire maggiori informazione sarà l’autopsia che con ogni probabilità disporrà il pubblico ministero dopo l’ispezione esterna del medico legale. Sarà dunque l’esame a chiarire se sia stata una morte naturale o causata dall’overdose. Il caso della giovane segue quello di un’altra ragazza trovata morta nella sua abitazione di via Cortonese poche ore prima. Per quest’ultima si sarebbe trattato di un decesso di origine naturale.