Un video diffuso sui social dal conduttore di Radio Marte, mostra un bidello che in pieno periodo Covid misura la febbre con la mano.

Un video diffuso sui social da Gianni Simioli, conduttore de “La Radiazza” in onda su Radio Marte, ha scatenato più di qualche polemica. Nel video in questione si vede una fila di studenti di una scuola in provincia di Napoli che sono in attesa di farsi misurare la temperatura prima di entrare a scuola.

Fin qui in apparenza non ci sarebbe nulla di sbagliato se non il fatto che il bidello o il custode/addetto al ricevimento che sia, starebbe misurando la febbre in modo decisamente artigianale usando solamente la mano. Si tratterebbe di un’azione che in un periodo come quello che stiamo vivendo risulterebbe alquanto discutibile.

Napoli, bidello misura la febbre con la mano

”Ci date una mano a capire cosa succede in questa scuola in provincia di Napoli? Il custode e/o addetto al ricevimento degli studenti sembra misurare la temperatura con un metodo un po’ troppo “artigianale”. Ci sbagliamo?”. Questo è il commento del conduttore di Radio Marte Gianni Simioli che ha diffuso sui social un video che ritrarrebbe un bidello intento a misurare la febbre ad una fila di ragazzi in attesa di entrare in modo artigianale usando solo la mano.

Molti i commenti sotto al post. Tanti sdrammatizzano la situazione, come quello di un utente che ha scritto: “Li starà benedicendo prima di farli entrare a scuola”, oppure quello di un utente che ha fatto riferimento al bacio della mamma sulla fronte: “Meno male che non lo fa con il metodo delle mamme: labbra ( con schiocco di bacio) sulla fronte”. Ci sono infine i commenti più “indignati”: “Vorrei credere ad una burla, ad un flash mob, ma se il video dovesse essere veritiero sarei molto spaventato e non vorrei essere nei panni del Dirigente Scolastico, del Responsabile della sicurezza, del Referente Covid, e dell’Addetto alla misurazione della temperatura.

Invito Gianni Simioli a svelare di cosa si tratti realmente. Se fosse reale sarei portato a credere che oramai Io spirito anarchico si è impossessato di tutti i livelli istituzionali”.