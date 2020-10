A causa del violento maltempo, è crollato il ponte sul fiume Sesia: era stato riaperto alle 12 di sabato 3 ottobre e dopo poche ore è caduto.

Da venerdì 2 ottobre un violento maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia: mentre gli esperti mettono in guardia sul meteo del fine settimana, è il Piemonte una delle regioni più danneggiate, dove è persino crollato il ponte sul fiume Sesia.

Crollato ponte sul fiume Sesia

Intorno alle 13.30, solo un’ora dopo la riapertura, è caduto il ponte sul fiume Sesia. La strada, in via precauzionale, era stata chiusa al traffico nella serata di venerdì 2 ottobre, ma l’indomani, alle 12.30, è stata riaperta. Per l’occasione, il sindaco di Romagnano, Alessandro Carini, e il collega di Gattinara, Daniele Baglione, hanno realizzato una diretta su Facebook, avvisando i cittadini (e i diversi viaggiatori) della riapertura del viadotto.

A dare la notizia del crollo, invece, è stata la Provincia di Vercelli. Incredulo il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che sui social ha commentato l’accaduto: “Mai avrei pensato di vedere questo”.

Si tratta proprio del ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, che passa sopra il fiume Sesia e di competenza della provincia di Novara.

È un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara.

Al momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, giunti sul posto per accertare che non ci fossero vetture in movimento al momento del crollo. Il loro intervento è fondamentale per verificare la presenza di eventuali dispersi.

Intanto, a causa del maltempo che ha coinvolto i rispettivi territori, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si apprestano a chiedere lo stato di emergenza.