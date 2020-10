Salvini in Sicilia senza mascherina: violata ordinanza regionale

Matteo Salvini ha partecipato in Sicilia ad un comizio, senza però rispettare l'ordinanza regionale che prevede l'obbligo di indossare la mascherina.

Quest’oggi, sabato 3 ottobre, si svolgerà l’udienza preliminare che vede protagonista Matteo Salvini per il caso Gregoretti a Catania. Il leader della Lega, accusato di sequestro di persona nei confronti dei 131 migranti che rimasero bloccati a luglio del 2019 per quattro giorni sulla nave militare italiana, rischia fino ad un massimo di 15 anni.

Ieri, invece, si è presentado ad Augusta per un comizio in vista delle elezioni Comunali.

Matteo Salvini, tuttavia, non si è curato della recente ordinanza regionale che prevede l’obbligo di indossare i dpi anche all’aperto, salendo sul palco senza mascherina. Le proteste non sono tardate ad arrivare.

L’ordinanza della Regione Sicilia

La recente ordinanza emanata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, impone “l’obbligo per ogni cittadino al di sopra dei 6 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità quando si è fuori casa”, mentre nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata “se si è nel contesto di presenze di più soggetti“, a meno che non ci si trovi soltanto in presenza di congiunti o conviventi.

Salvini ad Augusta senza mascherina

Matteo Salvini, nei video circolati in rete, si mostra l’unico tra la folla di Augusta a non indossare la mascherina. Il leader della Lega ha dunque contravvenuto all’ordinanza regionale. Per lui non sono mancate le contestazioni.

“Fate un applauso a quelli che si ricordano di essere al mondo solo per insultare il prossimo.

Che vita grama, essere al mondo non per portare le proprie idee, ma per insultare quelle degli altri. È la vita triste di quelli che ironizzano sulla malattia di Trump: chi scherza sulla vita e sulla morte è un poveretto“, ha commentato.