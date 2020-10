Sud, caldo e vento di Scirocco: temperature oltre i 35 gradi in Sicilia

Una ondata di caldo anomalo sta invadendo il Sud Italia: in Sicilia picchi di oltre 35 gradi e pericolosi incendi causati dal vento di Scirocco.

Mentre il Nord Italia fa i conti contro il maltempo, con allagamenti e disagi soprattutto in Piemonte, al Sud arriva il caldo anomalo. I venti di Scirocco soffiano nelle regioni meridionali portando con sé tantissime particelle di sabbia provenienti direttamente dal deserto del Sahara e generando temperature fuori dalla media, con picchi di oltre 35 gradi in Sicilia.

Il caldo in Sicilia

Tra le regioni meridionali nel weekend soltanto la Campania, in alcune aree, ha registrato un clima più fresco. I picchi di caldo torrido, invece, sono stati raggiunti in Sicilia. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre l’isola deve infatti affrontare vere e proprie temperature estive. I termometri segnano in alcune province oltre 35 gradi. Il vento di Scirocco, inoltre, ha causato numerosi disagi.

In provincia di Palermo diversi incendi sono divampati nella notte.

I vigili del fuoco e i corpi forestali sono ancora a lavoro per spegnere alcuni roghi, come quello a San Martino delle Scale, anche tramite l’aiuto dei Canadair. A causa di uno degli incendi è stata interrotta la linea ferroviaria Palermo-Messina. Le fiamme sono divampate lungo i binari, causando il blocco dei mezzi di trasporto.

Da lunedì 5 ottobre le temperature in tutto il Sud Italia dovrebbero scendere, ma le regioni rimarranno all’asciutto almeno fino a martedì.