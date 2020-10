Il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, sta per emanare un'ordinanza restrittiva per contrastare la diffusione del coronavirus

Il sindaco di Pescia, in provincia di Pistoia, sta per emanare un’ordinanza attraverso la quale obbliga tutti i cittadini ad indossare le mascherine anche all’aperto. Così come sta accadendo in altri posti d’Italia, il primo cittadino del piccolo Comune toscano, Oreste Giurlani, ha deciso di adottare misure più restrittive per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

La nuova ordinanza entrerà in vigore da lunedì 5 ottobre e, per i cittadini che saranno trovati all’aperto senza mascherina, scatteranno delle pesanti sanzioni. La restrizione non è prevista solo per i bambini che non hanno raggiunto l’età di 6 anni, per chi pratica sport (può non mettere la mascherina durante l’attività sportiva) e per le persone con particolari patologie che non consentono di coprire con la mascherina le vie respiratorie.

Coronavirus, a Pescia scattano restrizioni

“Oggi – ha spiegato il sindaco giustificando l’intenzione di emanare la nuova ordinanza – i casi di positività al Covid 19 sono stati ben 29 in provincia di Pistoia e il trend dei contagi è purtroppo in aumento da qualche giorno. Con questo provvedimento voglio tutelare la salute dei cittadini e farli abituare in maniera costante all’uso della mascherina”. In questi giorni il primo cittadino di Pescia è molto attivo sui social facendo in maniera costante il punto sulla situazione Covid-19 ed invitando i cittadini ad essere prudenti ed evitare di frequentare posti affollati.