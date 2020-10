Avendo lasciato bici e monopattino in una posizione di intralcio per i pedoni, due bambini di Leni sono stati multati dai vigili.

Due bambini di 6 e 4 anni sono stati multati a Leni, piccolo Comune dell’isola di Salina nelle Eolie, per intralcio al traffico pedonale: avevano infatti parcheggiato irregolarmente bici e monopattino. I genitori hanno prontamente pagato la sanzione amministrativa di 121 euro.

Bambini multati su bici e monopattino

Secondo quanto raccontato dal sindaco, i vigili urbani di Leni li avevano già informati nei giorni precedenti di evitare di posizionare i due mezzi sul pianerottolo della scala di accesso alla piazza Ariana e al parcheggio delle moto. Alcuni pedoni avevano infatti segnalato la difficoltà nell’accedere alla scalinata.

Avendo però notato il non rispetto delle indicazioni e constatato che bici e monopattino arrecavano intralcio ai pedoni, gli agenti non hanno potuto far altro che elevare un verbale per occupazione di suolo pubblico.

I due piccoli trasgressori sono cugini e figli di due imprenditrici di Barcellona Pozzo di Gotto che gestiscono un noto locale dell’isola. Le mamme hanno pagato la sanzione tra non poche perplessità e recandosi a chiederne conto personalmente al sindaco, anche perché una di loro è consigliere comunale d’opposizione.

Il primo cittadino Giacomo Montecristo ha comunque assicurato che non ci sarà alcuna ripicca politica nei suoi confronti e invitato a educare i figli a parcheggiare la bici.

Non ha però mancato di specificate come le famiglie multate “non sono nuove a questi comportamenti in totale contrasto alle regole del vivere civile“.