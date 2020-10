Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 5 ottobre, che sale di 2.257 casi e 16 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a lunedì 5 ottobre. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 2.257 casi positivi, 16 decessi e 767 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 327.586 contagi, 36.002 vittime e 232.681 guariti.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco dopo le ore 17, il ministero della Salute ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Dai dati analizzati emerge ormai un sostanziale incremento generale dei contagi su quasi tutto il territorio italiano, pur in maniera decisamente più lieve rispetto alle prime fasi dell’emergenza. Al primo posto per numero di contagi troviamo ancora la Lombardia con 9.532 casi attualmente positivi, seguita dal Lazio con 8.142, dall’Emilia-Romagna con 5.046, dalla Campania con 7.709 dal Veneto con 4.401, dalla Toscana con 4.065 dal Piemonte con 3.423 casi, dalla Sicilia con 3.358 dalla Puglia con 2.956, dalla Sardegna con 2.326 contagi, dalla Liguria con 1.907 e dall’Abruzzo con 1.017 contagi.

Sotto i mille casi troviamo le Marche con 954, il Friuli-Venezia Giulia con 868, l’Umbria con 706, la provincia autonoma di Trento con 650, la provincia autonoma di Bolzano con 627, la Calabria con 583, la Basilicata con 403 e il Molise con 137 contagi.

Sotto i cento contagi è rimasta un’unica regione per ora: cioè la Valle d’Aosta con soltanto 93 casi di coronavirus. Al momento, dei 58.903 casi attualmente positivi 55.093 si trovano in isolamento domiciliare, 3.487 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 323 sono in terapia intensiva.

Record di positivi in Campania

Nel bollettino nazionale si segnala inoltre il record di 431 positivi registrato dalla Campania, che risulta essere il dato più alto nella regione dall’inizio della pandemia