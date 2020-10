Un cardiologo di Lecce positivo al Coronavirus è stato denunciato per epidemia colposa in quanto avrebbe contagiato diversi pazienti.

I due avrebbero notato che oltre all’evidente malessere, il cardiologo non aveva indossato i dispositivi di protezione individuale né tantomeno aveva lavato le mani con il gel disinfettante. Non solo. Di lì a qualche giorno, riporta Repubblica, la figlia del paziente ha ricevuto la comunicazione dell’autorità nella quale era stata messa al corrente che il cardiologo era risultato positivo al Coronavirus. Nel frattempo nei confronti del dottore è scattata la denuncia per “lesioni ed epidemia colposa”.

Un cardiologo di 65 anni residente in provincia di Lecce si è recato al lavoro nonostante avesse manifestato i sintomi del Coronavirus. L’uomo in particolare, stando a quanto riportato da La Repubblica, il giorno 16 luglio aveva visitato un uomo senza indossare i guanti né lavarsi le mani con il gel disinfettante. Tuttavia per il paziente e la figlia che lo avevano accompagnato è arrivata l’amara sorpresa: le autorità competenti hanno provveduto ad informare che il cardiologo era risultato positivo al Coronavirus.

Per l’uomo è scattata intanto la denuncia per epidemia colposa. Non si esclude inoltre che l’uomo possa aver contagiato altri pazienti. Il presidente dell’associazione dell’ordine dei medici a questo proposito ha dichiarato: “Questa pandemia ci ha insegnato tanto dobbiamo essere tutti estremamente attenti. Ma noi medici dobbiamo esserlo ancora di più”.