Delitto di Garlasco, no alla revisione del processo per Stasi

La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo avanzata dai legali di Stasi.

No alla revisione del processo per Alberto Stasi. La Corte d’Appello di Brescia ha infatti rigettato la richiesta di revisione del processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Per il giudice, che ha depositato la sentenza lunedì, “gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto, permanendo la valenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi non toccati dalle prove nuove”.

Niente altra possibilità, quindi, per Alberto Stasi condannato a 16 anni di carcere perché accusato di avere ucciso a Garlasco, il 13 agosto 2007, la fidanzata Chiara Poggi.

Per Alberto Stasi nessun nuovo processo

Quando è stata contattata dai giornalisti per commentare la notizia del rigetto della richiesta di revisione, Rita Preda, mamma di Chiara, ha detto di non essere a conoscenza del verdetto, ma poi ha aggiunto: “ora speriamo sia finita davvero”.

A commentare la notizia anche il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni che ha affermato: “Le carte sono note a tutti da anni: ci sono indizi vari, gravi e convergenti. Era quasi impossibile immaginare quale elemento di novità ci potesse essere per riaprire il processo. Gli elementi portati dalla difesa non sono nuovi né decisivi”. Insomma, con la decisione della Corte d’Appello di Brescia, la famiglia di Chiara Poggi spera che sia stata definitavamente data la parola fine a questa vicenda.