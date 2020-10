Un moto ciclista di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella giornata di domenica 4 ottobre a Caltignaga, in provincia di Novara.

Tragico incidente stradale a Caltignaga, in provincia di Novara, dove un uomo a bordo della sua moto è morto dopo essersi scontrato con un’automobile sulla strada provinciale che collega il comune al capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista deceduto sarebbe l’elettricista 43enne Juchi Mancin, che pur frenando in largo anticipo non è riuscito a evitare una vettura che stav effettuando un’inversione di marcia proprio sulla carreggiata della provinciale.

Incidente a Caltignaga, morto 43enne

Lo schianto tra i due veicoli è avvenuto intorno alle ore 14:30 all’altezza del distributore Olicarb e secondo la ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il conducente della Volkswagen Polo abbia improvvisamente svoltato per dirigersi alla pompa di benzina nonostante la striscia continua presente sulla carreggiata.

Una mossa imprevedibile per la quale il 43enne Mancin, a bordo della sua Ducati Monster, non ha purtroppo potuto fare nulla.

Malgrado avesse frenato per 45 metri infatti, l’impatto con l’automobile è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato proprio il motociclista novarese. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era purtroppo più nulla fare.

Analogo incidente a Gozzano

Nella stessa giornata un analogo incidente è avvenuto nel poco distante comune di Gozzano, dove un motociclista 70enne si è scontrato contro un’automobile per cause ancora da chiarire ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.