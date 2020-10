Maltempo, sesto cadavere in Liguria

Continua ad aumentare il bilancio delle vittime causate dal maltempo. In Liguria sale a sei il numero dei morti

Cresce ancora il numero delle vittime del maltempo che in queste ultime ore ha letteralmente messo in ginocchio le regioni del Nord Ovest. Il bilancio è drammatico. La Regione più colpita è la Liguria dove nella giornata di Domenica sono stati rinvenuti 5 cadaveri trascinati dalla violenza dell’acqua e trovati lungo il corso dei fiumi e in riva al mare.

Nella mattinata di lunedì un sesto cadavere è stato avvistato in mare davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratterebbe di una donna, gli uomini della Guardia Costiera e della Protezione civile sono a lavoro per cercare di recuperare il corpo.

Maltempo, cresce la lista dei decessi

Continua così a riempirsi la casella dei decessi a causa del maltempo e, dei nove al momento accertati, sei si sono registrati in Liguria.

Le piogge torrenziali hanno devastato la val Roya, gli altri cadaveri, tutti uomini, sono stati rinvenuti a Sanremo; nel fiume Roya a Ventimiglia e a Santo Stefano Al Mare (Imperia). Intanto il presidente della Regione, Giovanni Toti, è ritornato a chiedere con forza lo stato di emergenza: “Sapete che abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale – ha dichiarato – mi auguro, ho sentito diversi Ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera (lunedì 5 ottobre) alle 21 venga ovviamente approvato”, Il presidente della Liguria ha poi ribadito che non bisogna abbassare la guardia, che l’allerta meteo non è terminata e che è necessario continuare ad essere prudenti.