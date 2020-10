Risultato positivo al Covid-19 Massimo Giannini, direttore del quotidiano "La Stampa". Lo ha annunciato lui stesso tramite il suo profilo Twitter.

Massimo Giannini è risultato positivo al tampone del Covid-19. Il direttore del quotidiano La Stampa adesso si trova in isolamento e la redazione di Torino è stata evacuata e disposta a sanificazione.

Massimo Giannini positivo al Covid

Il direttore de La Stampa ha contratto il coronavirus e dal suo profilo Twitter afferma di aver effettuato il tampone a seguito della comparsa di tosse durante la giornata di sabato 3 ottobre.

Intanto tutta la redazione del quotidiano piemontese è stata evacuata e si attende che venga sottoposta a tutte le procedure del caso: dalla sanificazione al tamponamento di tutti i giornalisti e altri addetti ai lavori.

Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”. — Massimo Giannini (@MassimGiannini) October 5, 2020

Nessuno, fino all’arrivo di tutti gli esiti dei tamponi, potrà rientrare nella sede del giornale. Il direttore Giannini rassicura che nessuno fermerà il proprio lavoro. Tutti i professionisti si stanno organizzando per poter lavorare tranquillamente da casa in smart working. Infine, Giannini invita a essere prudenti e a non abbassare la guardia.

Oltre Massimo Giannini, anche l’ex ministra della salute, Beatrice Lorenzin, nella giornata del 5 ottobre ha affermato di aver contratto il coronavirus.

Contagi che arrivano dopo l’ulteriore stretta da parte del Governo in merito all’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Il nuovo dpcm, che entrerà in vigore dall’8 ottobre, obbligherà tutti i cittadini a portare sempre la protezione. Multe salate che arriveranno fino a 3 mila euro per chi non rispeterà la direttiva ministeriale.

Una soluzione inevitabile secondo molti, dovuta alla preoccupante risalita della curva dei contagi delle ultime settimane.