Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia di Parma, a 4 km dal comune di Valmozzola.

Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di lunedì 5 ottobre nella provincia di Parma. In un primo momento, l’Ingv lo ha classificato come un evento sismico di magnitudo compresa tra 3.5 e 4.0 sulla scala Richter.

L’istituto ha poi corretto la stima provvisoria iniziale: i dati rivisti parlano di un terremoto di magnitudo 3.5, con epicentro a 4 chilometri a sud dl Valmozzola (PR) e ipocentro a 61 chilometri di profondità.

Non si conoscono ancora eventuali danni a persone o cose. Secondo quanto si apprende dalle prime segnalazioni su Twitter, la scossa è stata avvertita in un raggio di circa 60 chilometri, in comuni come Salsomaggiore Terme e Fidenza, oltre a Parma.