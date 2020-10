Uomo accoltellato in un bar a Lucca: lite causata da un cane bagnato

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato in un bar di Lucca da un 55enne che era entrato nel locale assieme al suo cane bagnato per la pioggia.

Era entrato in un bar di Lucca assieme al suo cane, bagnato per la pioggia, e dopo le proteste dei presenti ha accoltellato un uomo ferendolo alla vena femorale. Così un 55enne italiano è stato arrestato dalla Polizia e tradotto nel carcere della città toscana, mentre la vittima dell’aggressione si trova attualmente ricoverata all’ospedale di Pisa in prognosi riservata a causa della gravità della lesione.

Uomo accoltellato in un bar a Lucca

Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine l’aggressore sarebbe entrato in un bar di Lucca intorno alle ore 19:30 di domenica assieme al suo cane. L’animale era però bagnato fradicio a causa della forte pioggia ed entrando all’interno del locale non ha potuto fare a meno di scrollarsi il pelo vicino ai clienti seduti ai tavoli.

Raggiunta dagli schizzi d’acqua, una donna ha dunque iniziato a protestare contro il proprietario del cane, che per tutta risposta ha pensato bene di iniziare a insultarla.

A quel punto è intervenuto in difesa della donna il 35enne che tuttavia è stato colto di sorpresa dal padrone dell’animale, il quale ha immediatamente estratto un coltello dalla tasca e colpito l’uomo con un fendente all’inguine.

Fortunatamente, gli altri clienti presenti nel bar sono riusciti a immobilizzare e disarmare l’aggressore, che è in seguito stato prelevato e portato in carcere dalle volanti della Polizia giunte sul posto.

La vittima dell’aggressione è stata invece trasportata inizialmente all’ospedale San Luca e in seguito al nosocomio di Pisa, dove si trova attualmente in prognosi riservata.