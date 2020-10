“Salvini deve stare in isolamento”. Questo l’appello dell’Asl. Salvini durante la cena di Terracina è entrato in contatto con dei positivi.

Salvini deve stare in isolamento. Questo l’appello dell’Asl di Latina. Il 25 settembre il leader della Lega aveva partecipato ad una cena elettorale che aveva avuto luogo a Terracina alla quale hanno partecipato oltre 70 persone. Si teme adesso che questo evento possa diventare un potenziale focolaio.

Due persone sono risultate positive al Coronavirus. A questo proposito il direttore dell’asl Giorgio Casati aveva dichiarato ai microfoni di Radio Capital: “Salvini dovrebbe stare in isolamento. Mi sembra una questione di buonsenso”, una regola che come ha specificato vale per tutti.

Asl, “Salvini deve stare in isolamento”

Lo annunciato il direttore dell’Asl di Latina Giorgio Casati ai microfoni di Radio Capital: il leader della Lega deve stare in isolamento.

Un’azione che come spiega lui è dettata prima di tutto dal buonsenso. Ha poi proseguito specificando: “Chi ha avuto contatti diretti dovrebbe stare in isolamento. Chi non ha avuto contatti diretti dovrebbe fare il tampone e, fino a che non fa il tampone, dovrebbe stare in isolamento”.

Il direttore dell’Asl ha sottolineato quali potrebbero essere le conseguenze della visita di Salvini a Catania: “Faranno un drive-in a Catania e dovranno screenare qualche migliaio di persone.

Sarà lui poi a ricostruire i suoi contatti nei 14 giorni precedenti, e le Asl poi si organizzeranno le attività diagnostiche, come stiamo facendo noi”. Il Leader della Lega si era recato lo scorso weekend a Catania dove aveva partecipato come imputato durante le indagini preliminari del processo Gregoretti.