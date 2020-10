Bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus

A Cottanello, in provincia di Rieti, un bimbo si è addormentato sullo scuolabus, ma nessuno se ne è accorto

Un bimbo di tre anni dimenticato per diverse ore sullo scuolabus. L’episodio si è registrato lo scorso primo a ottobre a Cottanello, un pesino di meno di mille abitanti in provincia di Rieti. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con il lieto fine, ma la paura è stata tanta.

Pare che dopo aver salutato i genitori ed essere salito a bordo dello scuolabus, Il bimbo si sia addormentato e, quando tutti gli altri sono scesi per entrare a scuola, nessuno si è accorto che il piccolo non era insieme agli altri. Prima che qualcuno si accorgesse della sua presenza, sono passate tre ore. A scoprire l’accaduto, dopo più di tre ore dal giro del bus, sono stati gli operai del Comune che trovandosi a passare accanto al pulmino hanno notato la testa del bambino che faceva capolino dai vetri.

A caccia del responsabile

La vicenda si è conclusa, quindi, senza gravi conseguenze per il bambino, ma adesso il caso è stato portato in Consiglio comunale dove gli esponenti di opposizione pretendono spiegazioni da parte dell’amministrazione comunale. I consiglieri di opposizione chiedono una relazione dettagliata sull’accaduto per capire cosa sia veramente successo all’interno dello scuolabus, e invitato il sindaco di Cottanello a spiegare cosa intende fare perché non si registrino più episodi simili.

Si tratta di un fatto gravissimo ed è quindi importante comprendere di chi sono le responsabilità di una dimenticanza che poteva avere conseguenze terribili.