Camion in fiamme sull’A14 tra Pedaso e Grottammare: traffico in tilt

In corrispondenza di Cupra Marittima, nel tratto tra Pedaso e Grottammare della A14, un camion in fiamme ha bloccato il traffico per ore.

Sulla A14 Bologna-Taranto un camion in fiamme ha letteralmente bloccato il traffico nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Ancona. Gravi le ripercussioni sulla circolazione con molti automobilisti che sono rimasti vittime della lunga coda generatasi. Il mezzo pesante trasportava sfalci di potatura che hanno senza dubbio contribuito ad aumentare la potenza del fuoco.

Nello specifico l’episodio è avvenuto al km 298,3 nel Comune di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno.

Camion in fiamme sulla A14 tra Pedaso e Grottammare

Tanta la paura per l’uomo alla guida del mezzo che, per fortuna, è riuscito a mettersi prontamente in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai soccorsi meccanici, agli agenti della polizia stradale e al personale di competenza di Autostrade per l’Italia.

Il lavoro dei vari soggetti giunti sul posto ha prima di tutto provveduto a mettere in sicurezza il mezzo interessato e tutti gli automobilisti nelle vicinanze e, subito dopo, a far riprendere la circolazione seppur lentamente.Le indagini serviranno ora a chiarrire il motivo dell’incendio.

Anche nei giorni scorsi il traffico era stato fortemente rallentato da un episodio dalla simile dinamica. Un camion aveva infatti preso fuoco sulla trasversale di pianura, nel bolognese, creando anche in quel delle rilevanti problematiche alla circolazione.