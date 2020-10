In una scuola di Firenze, sciopero dei genitori perché mancano i docenti. A quasi un mese dalla riapertura, il personale è ancora incompleto.

Firenze, genitori in sciopero per mancanza di docenti a scuola. Accade presso l’istituto comprensivo Compagni Carducci, dove il personale risulta ancora carente a quasi un mese dalla riapertura, anche se è una situazione che riguarda diversi atenei in Italia.



Firenze, sciopero dei genitori

“Non mandiamo più i figli a scuola”, dicono i genitori in sciopero, per mandare un messaggio forte e chiaro alle Istituzioni. I loro ragazzi finora sono andati a scuola per 3 ore al giorno, mancava l’insegnante di matematica e quella di sostegno. L’iniziativa è partita da un gruppo di papà e mamme della classe secondaria di primo grado Dino Compagni, parte dell’istituto comprensivo.

“La scuola ha avuto mesi per organizzarsi, abbiamo riaperto anche in anticipo rispetto al calendario regionale per poi non riuscire a tenerla aperta per più di tre ore al giorno per mancanza di professori“, ha detto un portavoce del gruppo genitori a Firenze Today.

La preside sullo sciopero

Pronta la risposta della dirigente Maria Centoze, che afferma che i disguidi riguardino solo una classe su 25 della scuola media: “Cercheremo di offrire ai ragazzi e ai genitori il miglior professore che possa esserci in giro. È giusto che mamme e papà protestino ed esprimano le proprie lamentele, ma si deve tenere in considerazione il fatto che siamo partiti in una situazione del tutto straordinaria“.

Per quanto riguarda le sole 3 ore di scuola al giorno, la preside spiega che si tratta di una misura di cautela legata alle norme anti Coronavirus: sarebbe stato imprudente far ripartire tutte le classi con l’orario completo.

“Ciò che conta è la qualità delle lezioni, non la quantità. In ogni caso da questa settimana siamo passati da 3 a 4 ore di lezione”, dichiara, “Stiamo monitorando la situazione e con le ultime nomine andremo presto a regime”.