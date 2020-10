Delitto di Garlasco, la mamma di Chiara: “Forse questa storia è davvero finita”

La madre di Chiara Poggi in un’intervista a News Mediaset ha parlato della richiesta di revisione della difesa che è stata respinta.

Il delitto di Garlasco potrebbe essere arrivato finalmente al suo epilogo finale. Lo ha annunciato nell’intervista a News Mediaset la madre di Chiara Poggi che ha parlato della sua preoccupazione a causa della richiesta di revisione da parte della difesa: “La preoccupazione che accogliessero la richiesta di revisione c’era, ma forse ora dopo 13 anni, possiamo dire che questa storia è davvero finita“.

La Corte d’Appello di Brescia ha scritto infatti che tale richiesta di revisione era da considerarsi inammissibile in quanto “gli elementi fattuali che si vorrebbero provare non sono stati ritenuti idonei”. Alberto Stasi, il fidanzato accusato di aver ucciso Chiara Poggi quel 13 agosto del 2007, non uscirà dunque dal carcere e dovrà continuare a scontare la sua pena.

Garlasco, le parole della madre di Chiara Poggi

Alberto Stasi, l’uomo condannato per aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007 continuerà a scontare la sua pena in carcere di 16 anni.

Lo ha deciso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia. I Giudici hanno dichiarato inammissibile la richiesta di revisione che era stata presentata dalla difesa in quanto “gli elementi fattuali” presentati sarebbero stati dichiarati “non idonei a dimostrare che il condannato debba essere prosciolto”.

