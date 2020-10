Elena Miruna Nemteanu sta bene: la diciassettenne di Grosseto scomparsa ad agosto è stata ritrovata dalla polizia dopo una lunga indagine.

La famiglia di Elena Miruna Nemteanu, dopo quasi due mesi, può tirare un sospiro di sollievo. La diciassettenne, scomparsa ad agosto in provincia di Grosseto, è stata ritrovata.

Per settimane il timore era stato quello che la giovane fosse stata rapita o aggredita da qualche malintenzionato, tanto che i genitori avevano presentato in Procura una denuncia per sequestro di persona.

In realtà, per tutto questo tempo, Elena era rimasta in compagnia di un gruppo di persone. Non si conoscono ancora tuttavia le cause dell’allontanamento.

Le indagini su Elena e il ritrovamento

Elena si era allontanata da casa intorno alle 20.30 di venerdì 7 agosto in abbigliamento da festa. Indossava, infatti, un vestito da sera e con sé portava una piccola pochette, senza tuttavia dentro né soldi né il cellulare.

La ragazza di Grosseto non aveva dato alcuna spiegazione ai genitori prima di uscire e si era dileguata nel nulla.

A niente erano valsi, in questi mesi, gli appelli della madre, apparsa anche in tv: “Temo che le sia accaduto qualcosa, non sarebbe mai stata via tutto questo tempo senza farsi sentire con noi” aveva detto Micaela al programma Chi l’ha visto, in onda su Rai 3, che a lungo si è occupato del caso fornendo dettagliate ricostruzioni.

Nella serata di lunedì 5 ottobre, però, il lieto fine: Elena è stata rintracciata dai carabinieri al termine di una lunga e delicata indagine. Le autorità, durante il blitz, hanno scoperto che la diciassettenne di origini romene si trovava in compagnia di altre persone, la cui posizione è adesso al centro del lavoro delle forze dell’ordine. L’allontamanento volontario resta infatti ancora un mistero.

Intanto, la giovane è stata condotta presso l’ospedale Misericordia per essere visitata dai medici.

Le sue condizioni di salute sono apparentemente buone.