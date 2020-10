Incidente a Treviglio in via Bergamo: morto bambino di 10 anni

Due auto si sono scontrate frontalmente in via Bergamo a Treviglio: nell'incidente stradale ha perso la vita un bimbo di 10 anni.

Tragedia a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove ha avuto luogo un incidente stradale rivelatosi mortale per un bimbo di 10 anni. Nello schianto, che ha coinvolto due auto, è rimasta gravemente ferita anche la madre.

Incidente a Treviglio

L’episodio si è verificato in via Bergamo nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre 2020.

Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Punto, a bordo della quale vi erano una donna di 30 anni e suo figlio, stava viaggiando in direzione Arcene-Bergamo lungo la ex statale 42 quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita nella corsia opposta.

Qui ha urtato una Bmw X2 che era invece diretta verso Treviglio.

Alla guida di quest’ultima vi era una donna di 49 anni che ha tentato di sterzare per evitare l’impatto, purtroppo senza riuscirci. Lo scontro è avvenuto proprio sul lato anteriore del passeggero dove era seduto il bambino, che ha riportato ferite fatali.

I sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto con due ambulanze, un’auto medica e un elisoccorso, non hanno infatti potuto far altro che constatare il decesso del piccolo, estratto dalle lamiere dai soccorritori dei Vigili del Fuoco.

Inutile infatti ogni manovra di rianimazione: l’impatto è stato troppo violento e non gli ha lasciato scampo.

Nel sinistro è rimasta ferita anche la madre, trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo, e la donna alla guida della Bmw. Quest’ultima ha riportato una ferita ad un braccio ed è stata condotta in codice giallo al nosocomio di Treviglio. Presente sul posto anche la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.