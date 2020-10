Napoli, donna viola obbligo di mascherina: fugge e aggredisce agenti

L'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto inizia a creare i primi momenti di tensione: a Napoli agenti aggrediti da una donna fermata.

A Napoli, dopo la nuova ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha ribadito l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, nascono le prime tensioni. Una donna, infatti, ha aggredito gli agenti che l’avevano fermata poiché non aveva con sé il dpi.

La dinamica dei fatti

La vicenda è avvenuta in via Roma, a Napoli. Due agenti in moto si sono avvicinati ad una donna, invitandola ad indossare la mascherina come da ordinanza anti Covid-19 regionale. Ella ha tuttavia rigettato la cortese richiesta dei poliziotti, prima chiedendo agli agenti di allontanarsi e di mostrarle il testo dell’ordinanza, poi dandosi alla fuga. Dopo essere stata raggiunta ha inoltre aggredito il poliziotto che cercava di bloccarla, colpendolo ripetutamente.

Sul posto, richiamati dalla confusione, sono arrivati anche altri mezzi della polizia e i militari che da qualche giorno svolgono servizio di controllo affinché vengano rispettate le norme. La donna alla fine è stata condotta in questura, dove attualmente si trova in stato di fermo.

Si tratta soltanto dell’ultimo caso di cronaca in cui il mancato utilizzo della mascherina genera momenti di caos.

In passato, infatti, diversi sono state le tensioni tra coloro che si rifiutano di indossare il dpi e coloro che, invece, li invitano a farlo, siano essi agenti o cittadini. Adesso, tuttavia, a penalizzare i primi saranno multe salate.