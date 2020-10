Una ragazza di Bassano del Grappa aveva in mente un piano per uccidere i genitori: a denunciare il fatto è stato l'amico.

Una ragazza di 15 anni di Bassano del Grappa stava per mettere in atto un piano per uccidere i genitori insieme al suo fidanzato. A scoprirlo un amico che, insospettito da alcuni suoi messaggi violenti, si è recato dai Carabinieri.

Piano per uccidere i genitori a Bassano del Grappa

Tutto è iniziato a luglio 2020 quando la Procura per i minorenni di Venezia, dopo la denuncia dell’amico, ha dato il via alle indagini. Hanno così scoperto che la giovane stava pianificando l’uccisione di mamma e papà, senza però lasciare indizi sui tempi, sulle modalità e sul luogo del delitto. Un tono che agli inquirenti non è sembrato affatto ironico tanto che hanno già informato del caso servizi sociali e psicologi.

Appresa la notizia, i genitori sono rimasti increduli. Non c’era infatti alcun segnale in famiglia di discussioni o malumori eccetto per i litigi nella norma adolescenziale e vogliono capire cosa abbia spinto la figlia ad esprimersi con tanta crudeltà nei loro confronti. Mancando un movente reale così come tempi e modi dell’omicidio, gli investigatori non hanno escluso che la 15enne possa essere rimasta vittima di qualche setta o qualche sito che adesca e plagia gli adolescenti spingendoli a piani criminali.

Un po’ come successo al bambino di 11 anni di Napoli rimasto vittima del gioco social di Jonathan Galindo.

Per questo la Procura ha aperto un fascicolo ma contro ignoti e senza ipotizzare alcun reato. “Per il tentato omicidio bisognava essere in presenza di un perfetto disegno criminale. Se invece ci fosse la responsabilità di terzi ci potrebbe stare l’istigazione a commettere l’omicidio“, hanno spiegato.