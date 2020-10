Una coppia sui 60 anni è scappata dal ristorante cinese senza pagare il conto travolgendo con l'auto il proprietario

Potrebbe essere classificata come una ragazzata, se non fosse che i protagonisti sono dei sessantenni e che stava per scapparci il morto. I fatti si sono registrati in piazza Ferrucci, a Firenze, dove un coppia sui 60 anni, dopo aver lasciato il ristorante in cui hanno cenato senza pagare, hanno travolto con la propria automobile il titolare dell’esercizio commerciale.

Nella serata del 5 ottobre, la coppia ha deciso di andare a cena in un noto ristorante del posto gestito da una famiglia cinese. Con grande sorpresa, il titolare del ristorante si è accordo che i due, con un escamotage, hanno lasciato il locale senza passare dalla cassa. A quel punto è entrato in scena il figlio del proprietario, un giovane di 26 anni, che ha cercato di raggiungere i due fuggitivi per chiedere spiegazioni ed ottenere il pagamento di quanto consumato durante la cena.

Proprietario travolto dall’auto in fuga

Quando il 26enne è uscito fuori, la coppia era già dentro l’auto e il conducente aveva già messo in moto. Il giovane si è così aggrappato al finestrino nel tentativo di fermare l’auto, ma il guidatore, anziché arrestare la vettura, ha premuto il piede sull’acceleratore trascinando il 26enne per diversi metri. Alla fine il figlio del proprietario del ristorante è riuscito a liberarsi. Fortunatamente ha riportato solo delle ferite, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Su quanto accaduto indaga la Polizia di Firenze con gli agenti che sono a lavoro per cercare di risalire all’identità dei sue clienti che sono fuggiti via senza pagare il conto.