Torino, sgominata banda che svuotava aziende e minacciava camionisti

Una banda di Torino svuotava aziende e minacciava i camionisti con il taser. Sono 20 gli arresti da parte delle Forze dell'Ordine.

Torino, sgominata banda che svuotava aziende, i membri minacciavano anche i camionisti con il taser. A seguito dell’operazione, le Autorità hanno rintracciato e arrestato una ventina di persone, appartenenti ad un gruppo criminale di origini rom stanziato nell’hinterland cittadino.

Torino, banda svuota aziende

Sui criminali pendono diverse accuse, tra le quali associazione per delinquere, rapina, furto in abitazione e con strappo, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, nonché truffa e danneggiamento seguito da incendio.

Vivevano tutti a Torino e nelle zone periferiche della città da diverso tempo, entravano nelle aziende sfondando cancelli e vetrine, con mezzi rubati. Dopo l’ingresso, svuotavano i capannoni da tutto ciò che potesse essere rivenduto. Spesso, inoltre, si accanivano sui camionisti in sosta e li minacciavano di usare pistole taser se non avessero consegnato tutta la merce a bordo del veicolo.

Le accuse alla banda

I membri della gang si trovano in carcere a seguito degli arresti messi in atto questa mattina, 6 ottobre 2020, all’alba. Le 20 persone finite in manette hanno compiuto almeno 10 rapine, 5 truffe e una decina di casi di ricettazione, oltre a 44 furti aggravati ricostruiti e documentati dai Carabinieri del comando provinciale di Torino. Non è dato sapere per quanto a lungo dovranno permanere tra le sbarre ma vista la quantità di reati a loro attribuiti dalle Autorità, la pena non sarà sicuramente delle più leggere.