Due auto si sono scontrate nel Comune di Ardea, nell'incrocio tra via Pontina Vecchia e via Laurentina: quattro i feriti nell'incidente.

La mattina di martedì 7 ottobre quattro persone sono rimaste ferite nel Comune di Ardea, in provincia di Roma, a seguito di uno scontro frontale tra due auto all’incrocio tra via Pontina Vecchia e via Laurentina. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

La dinamica dell’incidente

Intorno alle 9.00 di martedì 7 ottobre una Smart e una Ford Focus si sono scontrate frontalmente in modo violento all’altezza del bivio all’altezza del bivio Caronti. Le quattro persone che erano a bordo, due uomini e due donne, sono rimaste ferite nell’impatto.

Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti, i quali hanno richiesto un veloce intervento a causa della gravità della situazione.

Il personale sanitario del 118 ha dovuto tuttavia chiedere l’aiuto dei vigili del fuoco del Comando provincia di Roma, che hanno lavorato sul posto con la squadra di Pomezia (22A) per estrarre dalle lamiere i feriti.

Le quattro persone sono state trasportate all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per sottoporsi alle cure. Uno dei feriti, più grave degli altri, è in codice rosso. Non si conoscono, tuttavia, le condizioni di salute degli altri tre.

Sulla Laurentina intanto una pattuglia dei carabinieri sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.