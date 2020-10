Paura ad Asti, 16enne si presenta a scuola con una pistola

A scuola con una pistola carica, 16enne di Asti arrestato dalla polizia.

Un ragazzo di 16 anni si è presentato nella sua scuola di Asti con una pistola Beretta generando paura e preoccupazione in tutto il corpo studentesco e docente. Alla base ci sarebbe una questione di gelosia: un altro giovane avrebbe infatti contattato la ragazza del 16enne e tanto sarebbe bastato per fargli perdere la ragione.

Oltre alla pistola, il malintenzionato aveva con se anche un coltello a serramanico, ma, per fortuna, ogni sua malsana idea è stata bloccata sul nascere dalla polizia. Ad attenderlo ai cancelli della scuola c’erano infatti le forze dell’ordine giunte sul posto dopo che molti avevano segnalato loro una storia su Instagram nella quale il 16enne mostrava le armi.

16enne di Asti a scuola con la pistola

Ad aggravare ancor di più la situazione del ragazzo ci sarebbero anche dei precedenti. Stando a quanto riferito dagli agenti di polizia di Asti, già a luglio l’adolescente era stato denunciate per le minacce aggravate rivolte ad un altro suo coetaneo nella piazza della città piemontese. Un soggetto avvezzo dunque alla lite, sia essa verbale o fisica, che senza il tempestivo intervento delle forze dell’ordine avrebbe potuto dar vita ad una tragedia.

Nella borsa del giovane gli agenti hanno rinvenuto una pistola carica con 9 colpi e il coltello con la lama lunga 10 centimetri. Un arsenale che, per fortuna, il 16enne non ha avuto modo di tirare fuori se non a specifica richiesta della polizia. Per giustificare il suo assurdo comportamento avrebbe affermato di essersi armato per la “mancanza di rispetto” mostrata dallo spasimante della sua fidanzata. L’adolescente è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e anche denunciato per il possesso del coltello e per ricettazione.

Essendo minorenne è stato al momento affidato ai servizi sociali.