Un 70enne è stato sorpreso dai vigili mentre stava facendo pipì sul ciglio della strada. Per l’uomo la multa è stata salata.

Atti osceni in luogo pubblico. Questa la motivazione dei vigili che hanno multato un uomo di circa 70 anni che è stato sorpreso in flagrante mentre stava facendo pipì sul ciglio della strada. La vicenda è avvenuta non molto lontano da Cirimido in provincia di Como in un tratto di strada dove i controlli sono all’ordine del giorno in quanto queste strade sono spesso luogo di prostituzione e oggetto di abbandono dei rifiuti.

Ad ogni modo la multa è stata salatissima. L’uomo dovrà pagare 3.300 euro.

70enne fa pipì sul ciglio della strada

Stava facendo pipì sul ciglio della strada un uomo di 70 anni. Una vicenda che è costata molto cara all’uomo che dovrà pagare ben 3.300 euro. Il pensionato era stato colto in flagranza dai vigili. L’uomo che è stato multato per “Atti osceni in luogo pubblico, si era però giustificato dicendo che non avrebbe potuto resistere a lungo.

Il Commissario capo del Comando “Bassa piana Comasca” a questo proposito aveva dichiarato: “ Percorrendo soltanto 10-20 metri avrebbe potuto agevolmente entrare nel vicino bosco allontanandosi dalla strada”.

Domodossola, 16enne orina per strada

Una multa ben più salata era stata comminata ad una ragazza sedicenne di Domodossola che era stata sorpresa dalla videocamere di sorveglianza a fare pipì in Piazza del Mercato. La Polizia Municipale una volta individuato i genitori della ragazza hanno provveduto a emettere la sanzione per “Atti contrari alla pubblica decenza”.

Nel Bresciano invece un uomo invalido di 69 anni era stato sorpreso da dei vigili ad orinare in un angolo della strada. Anche in questo caso la multa era stata di 5.000 euro.