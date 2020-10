Al Ruggi di Salerno e all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore aumentano i casi di coronavirus tra il personale sanitario.

Mentre il governatore De Luca cerca di contenere l’emergenza sanitaria, istituendo nuove misure restrittive anti-movida, in Campania si assiste a un netto rialzo della curva epidemiologica. Aumentano i casi di coronavirus negli ospedali di Salerno, dove si registrano nuovi positivi tra il personale sanitario.

Coronavirus negli ospedali di Salerno

Pina Tommasielli, medico referente dell’Unità di Crisi, condivide i provvedimenti voluti dal presidente della Campania, ritenendoli “assolutamente necessari per il bene di tutti i cittadini”, affinché si possa “rallentare la corsa del virus ed evitare che ci sia un nuovo lockdown”. Nella Regione, tuttavia, resta alto il numero dei contagi. Nel bollettino di martedì 6 ottobre si segnalano 395 nuovi positivi, 36 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, ma con 197 tamponi in meno.

16 dei nuovi casi si registrano nel Salernitano, dove sono attualmente 631 i positivi, 987 i guariti e 71 i deceduti, su un totale di 1689 contagiati. Aumentano anche i ricoveri in ospedale (con 44 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva).

Nelle strutture ospedaliere del Salernitano cresce la preoccupazione. Infatti, è in rialzo il numero dei contagiati tra il personale sanitario.

Secondo il quotidiano “La città”, infatti, al Ruggi di Salerno si registrano circa altri dieci lavoratori del reparto di Urologia positivi al Covid-19. Il virus avrebbe infettato anche il responsabile dei Servizi di assistenza tecnica e infermieristica. Difficile anche la situazione all’Umberto I di Nocera Inferiore, dove al momento si contano 11 contagiati fra operatori sanitari e pazienti del reparto di Medicina.