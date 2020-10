Covid, paura nel Lazio: cluster dei pendolari sul bus

Scoppia la paura nel Lazio a causa di un cluster dei pendolari sul bus a Latina, scatenato da una studentessa che è risultata positiva.

Paura in provincia di Latina per l’aumento di contagi da Coronavirus. Le autorità sanitarie temono un nuovo cluster a causa di una studentessa di San Felice Circeo risultata positiva al Covid-19, che ha usato il bus per andare a scuola a Terracina, dove sono già in allarme dopo il comizio elettorale leghista.

Covid nel Lazio

La situazione nel Lazio continua a peggiorare. I contagi sono in aumento costante e dopo il possibile focolaio iniziato con il comizio elettorale di Matteo Salvini, ora sale la preoccupazione per il possibile cluster dei pendolari sul bus. Tutto è iniziato con il risultato positivo di un tampone effettuato da una studentessa. Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Latina ha lanciato l’allarme per tutti coloro che hanno usato i bus della ditta Ronci il 29 e 30 settembre e il 1 ottobre, dalle 7.30 da San Felice Circeo per Terracina e alle 12.30 da Terracina per San Felice Circeo.

Le persone presenti su questi bus devono subito chiamare il servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl. Una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad effettuare tutti i tamponi e per isolare eventuali casi positivi e procedere con il tracciamento dei contatti. Si tratta dell’unico modo per arginare il moltiplicarsi dei contagi che, in un solo giorno, sono risultati 49. Questo cluster potrebbe portare nuovi problemi nel Lazio, visto che sta diventando sempre più difficile riuscire a bloccare la diffusione dei contagi da Coronavirus.