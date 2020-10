Due persone sono morte in un incidente sulla statale 96 dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto in fiamme.

Tragedia sulla strada statale 96 in Puglia, dove nella serata di martedì 6 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita a due persone. Dopo che due vetture si sono scontrate frontalmente, una delle due ha preso fuoco non lasciando scampo ai passeggeri.

Incidente sulla statale 96

L’episodio ha avuto luogo nel tratto compreso tra Altamura e Gravina di Puglia. Secondo le prime ricostruzioni un suv e una Fiat 600 hanno avuto uno schianto frontale per cause ancora da accertare e quest’ultima si sarebbe capovolta innescando un incendio e bloccando le due persone che vi erano a bordo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco che, accorsi sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme, ad estrarre dall’abitacolo coloro che erano rimasti intrappolati e a porre in sicurezza i due veicoli distrutti.

Purtroppo per i passeggeri della Fiat non c’è stato nulla da fare: non essendo riusciti a mettersi in salvo, sono morti tra le fiamme.

Ferito anche il conducente del suv, a cui gli operatori hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo in ospedale. Presenti poi sul posto la Polizia Stradale che ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime indagini sembrerebbe che sia stato il suv a invadere la corsia opposta per evitare un altro mezzo, scontrandosi però con la Fiat che stava sopraggiungendo in quel momento.