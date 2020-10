Milano, donna in carriera morta in casa di overdose

Una donna di 34 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a causa di un'overdose. Lavorava nel mondo delle banche.

Una giovane donna, di soli 34 anni, è morta nella sua casa di Milano per un’overdose. Il Corriere della Sera ha riferito questa tragedia causata dalla droga e ha ricostruito gli ultimi momenti della vita di questa donna in carriera.

Una tragedia del tutto inaspettata, che colpisce moltissimo anche per le abitudini e la vita della vittima.

Donna morta a Milano

La vittima è una donna in carriera, laureata in Economia all’Università Cattolica, con esperienze di studio all’estero e diverse specializzazioni. La donna parlava tre lingue, tra cui anche l’arabo, e anche se era molto giovane era riuscita a ricoprire dei ruoli molto importanti per la sua carriera, in studi, banche e multinazionali della consulenza.

Da un anno a questa parte lavorava per una banca italiana molto importante.

La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 4 ottobre. La donna era in casa insieme ad un conoscente con precedenti per spaccio. Lui ha portato l’eroina, che per la donna è stata fatale. Non è chiaro se la donna fosse un’abitudinaria o una consumatrice occasionale, ma dopo essersi iniettata la sostanza si è subito sentita male e ha perso conoscenza.

L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia e il conoscente potrebbe essere denunciato. La dinamica di quanto accaduto sembra essere molto chiara e l’iniezione è risultata immediatamente fatale per la donna.