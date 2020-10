Napoli, arrestata la donna con la mascherina abbassata in Via Toledo

La donna con la mascherina abbassata in Via Toledo a Napoli è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La donna che non voleva mettere la mascherina in Via Toledo a Napoli e la portava abbassata sul mento è stata arrestata. La 50 di origine ucraina, residente regolarmente a Napoli da molti anni e sposata con un commerciante della zona, si è rifiutata di indossare la mascherina anche di fronte all’invito dei poliziotti che stavano pattugliando la strada.

Arrestata donna a Napoli

La donna si è rifiutata di indossare la mascherina e ha colpito sul casco uno degli agenti che la invitava a rispettare le regole dell’ordinanza regionale di Vincenzo De Luca. La donna ha poi tentato inutilmente la fuga, ma è stata portata in Questura e poi rilasciata dopo alcune ore. Per lei è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la denuncia per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

La donna deve pagare una multa di 400 euro per non aver rispettato l’ordinanza regionale.

“Un equipaggio in moto dei Nibbio dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato in via Toledo una donna che stava passeggiando con la mascherina di protezione individuale abbassata sul collo. Gli agenti l’hanno avvicinata invitandola a indossare correttamente la mascherina in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, ma la stessa si è rifiutata iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta” ha spiegato la Questura.

“Una volta raggiunta dagli agenti ha iniziato a insultarli e a inveire sferrando alcuni colpi sul casco protettivo di uno dei poliziotti” ha spiegato la Polizia. La donna è stata condotta in Questura, dove ha continuato a tenere un comportamento aggressivo.