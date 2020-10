Un prof e 15 alunni di una scuola di Padova sono risultati positivi al Covid in seguito ai test rapidi che vengono effettuati nelle classi.

A causa di un professore positivo a Padova, l’équipe del Distretto socio-sanitario n.3 Padova Piovese, formata da personale medico dell’Usca e infermieristico, si è recata all’Istituto “Einstein” di Piove di Sacco per effettuare i tamponi rapidi agli studenti di quattro classi dove lavorava il docente.

Positivi a Padova

L’Ulss 6 Euganea ha attuato il “protocollo operativo per la gestione dei contatti di caso confermato Covid-19 all’interno delle scuole” immediatamente. “La scelta di effettuare i tamponi rapidi direttamente a scuola anziché nei punti allestiti all’interno dei Distretti socio-sanitari dell’Euganea viene effettuata in considerazione dell’età degli studenti e della numerosità delle classi coinvolte nell’indagine epidemiologica. Il modello adottato dall’Ulss 6 è infatti particolarmente flessibile, duttile e versatile, modellato di volta in volta sulle diverse situazioni scolastiche, e tiene conto dell’età degli studenti, della logistica dei poli didattici, delle esigenze delle famiglie, delle necessità e delle possibilità organizzative” ha spiegato il direttore sanitario Patrizia Benini.

Ai genitori degli studenti delle quattro classi l’Autorità scolastica aveva chiesto di sottoscrivere l’autorizzazione ad effettuare il test.

L’equipe ha fatto i tamponi a 93 studenti, 15 sono risultati positivi, di cui 9 della stessa classe. Gli insegnanti sono risultati tutti negativi. Per tre classi è scattato l’isolamento domiciliare. “Il modello organizzativo predisposto dalla Regione ha degli indubbi vantaggi, non solo perché il test rapido dà un risultato immediato ed evita quarantene non necessarie, ma in quanto agevola da una parte la continuità didattica e dall’altra l’organizzazione familiare, dimostrandosi una efficace pianificazione di sistema” ha spiegato Domenico Scibetta, Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea.