Uomo trovato impiccato nel parco Stupinigi: aveva 84 anni

Un uomo di 84 anni è stato trovato impiccato a Stupinigi: alla base del gesto la possibile paura di rimanere senza la moglie, gravemente malata.

Tragedia a Stupinigi, unica frazione del comune di Nichelino (provincia di Torino), dove alcuni passanti hanno trovato un uomo impiccato nel parco. Alla base del drammatico gesto compiuto dall’anziano ci sarebbe stata la paura di rimanere solo: la moglie è infatti ricoverata gravemente in ospedale.

Uomo trovato impiccato a Stupinigi

Il rinvenimento ha avuto luogo nella mattinata di lunedì 5 ottobre 2020. Alcune persone che passeggiavano nel parco si sono infatti trovate davanti il cadavere appeso alla staccionata di un ponte che sovrasta un ruscello nell’area verde del piccolo paese. Hanno quindi immediatamente dato l’allarme alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della compagnia di Moncalieri, giunti sul posto, hanno isolato la zona ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto su cui sono ancora in corso accertamenti.

Secondo quanto si è appreso l’uomo, residente a Beinasco, era uscito di casa la sera prima per poi non farvi più ritorno. Stando ai primi rilevamenti non avrebbe lasciato alcun biglietto né messaggio che spieghi il motivo per cui ha compiuto l’estremo gesto.

Gli inquirenti hanno però ipotizzato che possa essere collegato alle condizioni della moglie, poco più giovane di lui, ricoverata in una struttura ospedaliera in gravi condizioni.

La paura di rimanere solo visto il precario stato di salute della consorte, il timore di doverle dire addio e di sopravviverle hanno dunque fatto parlare di un dramma della solitudine.