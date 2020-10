Maltempo, auto travolta dal torrente ad Albanella: morta 26enne

Una ragazza è morta dopo che la sua auto è stata travolta da un torrente ad Albanella: l'acqua ha trascinato il suo corpo per diversi metri.

Tragedia ad Albanella, comune in provincia di Salerno, dove a causa del maltempo un’auto è stata travolta da un torrente in piena causando la morte di una ragazza di 26 anni originaria di Stio Cilento. Il fidanzato, che viaggiava con lei, è invece riuscito a mettersi in salvo.

Auto travolta da un torrente a Salerno

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre 2020 ma soltanto dopo ore di ricerche i Vigili del Fuoco hanno trovato il suo corpo senza vita all’esterno dell’auto. Il flusso incontrollato del corso d’acqua ha trascinato la sua vettura per diversi metri. Mentre il suo compagno è riuscito ad aggrapparsi ad un albero e a mettersi in salvo, Desireè Quagliarella, questo il nome della vittima, è sbalzata fuori dall’abitacolo e l’acqua l’ha portata via.

Per diverse ore risultava dispersa e i soccorritori hanno setacciato ogni angolo del territorio nella speranza di trovarla viva. Le ricerche hanno coinvolto, oltre ai pompieri, anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, la Polizia locale, la Protezione Civile e i sanitari del 118. Anche diversi cittadini si sono uniti a loro.

Ma alle 21:30 il tragico ritrovamento: la giovane di 26 anni giaceva senza vita nei pressi della frazione di Piano del Carpine.

Il sindaco di Albanella Rosolino Bagini ha parlato di una tragedia immane e descritto così il maltempo che ha colpito il salernitano: “È stata un’invasione di acqua. Il livello è salito tanto e in modo così rapido da andare al di sopra dei ponti. Tutto il territorio è stato colpito da danni non indifferenti, diversi alberi sono stati abbattuti e alcuni costoni sono franati“.