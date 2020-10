Bambino di 7 anni caduto dalla finestra ad Augusta: morto sul colpo

Essendosi sporto troppo dalla finestra della propria casa ad Augusta, un bambino di 7 anni è caduto nel vuoto per poi morire sul colpo.

Tragedia ad Augusta, comune in provincia di Siracusa, dove un bambino di sette anni è caduto dalla finestra di casa dopo essersi sporto troppo. Inutile ogni tentativo di rianimazione: il piccolo è deceduto poco dopo l’arrivo dei sanitari.

Bambino caduto dalla finestra ad Augusta

L’episodio si è verificato al terzo piano di una palazzina della frazione di Villasmundo intorno alle 16:00 di mercoledì 7 ottobre 2020. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il bimbo si sarebbe sporto troppo dalla finestra del bagno e avrebbe perso l’equilibrio per poi cadere nel vuoto. In casa insieme a lui vi erano la madre e le sue sorelle, una più grande e una più piccola di lui.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dato il via alle manovre di rianimazione nella speranza di salvarlo. Purtroppo le ferite riportate nel volo da un’altezza di almeno 12 metri si sono rivelate troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’arrivo dell’eliambulanza da Catania che è dovuta tornare indietro.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Stazione di Villasmundo e i militari del nucleo operativo della Compagnia di Augusta che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. A dirigere le indagini, coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, vi è il sostituto procuratore Donata Costa. Nel frattempo il corpo del piccolo è stato trasportato all‘obitorio dell’ospedale Muscatello di Augusta. La salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, non è stata ancora restituita alla famiglia.