Il comune in provincia di Treviso che sconsiglia la “museruola”

Il sindaco di Santa Lucia di Piave: "Vi comunico che non è previsto l’obbligo dell’utilizzo continuo della museruola all’aperto se siete soli".

Il sindaco del comune di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, ha affermato su Facebook che non vi è alcun obbligo di utilizzo della mascherina (museruola come la chiama il diretto interessato) all’aperto, nel caso in cui si è da soli.

Queste le dichiarazioni esatte del primo cittadino del piccolo comune in provincia di Treviso: “Vi comunico che non è previsto l’obbligo dell’utilizzo continuo della museruola all’aperto se siete soli. Non pretendiate che la portino gli alti in questa situazione”.

Il comune: “Non c’è obbligo di museruola se si è soli”

Il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, si è schierato apertamente contro le norme anti-covid appena disposte dal governo, tra cui l’utilizzo di quella che lui definisce “museruola” all’aperto.

Lo ha fatto tramite un post su Facebook, dichiarando che, nel caso in cui si è da soli all’aperto, possono anche non essere indossate.

La linea controcorrente di Riccardo Szumski

In verità, Riccardo Szumski ha imposto da diverso tempo al suo comune questa linea controcorrente. Negli ultimi tempi, il sindaco di Santa Lucia di Piave aveva dichiarato di far fatica a comprendere il “continuo terrorismo delle autorità per una fine del mondo che non c’è stata, non c’è e non ci sarà”. Aveva poi proseguito: “Vi piaccia o no, la razza umana è sopravvissuta a secoli di virosi, batteriemie, epidemie varie e altro”.

Da ricordare come di recente un’intera classe di una scuola materna sia finita in quarantena per un caso sospetto di coronavirus.