Dpcm 7 ottobre, la mascherina sarà obbligatoria anche in ufficio? La risposta è nelle parole del presidente Conte

Dopo il Dpcm del 7 ottobre, che impone l’uso della mascherina anche all’aperto, sorgono le prime domande: la mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi, quindi anche in ufficio? Cerchiamo di fare chiarezza anche in riferimento alle parole del premier Conte dopo la riunione a Palazzo Chigi.

Mascherina obbligatoria anche all’aperto

Lo stato d’emergenza è stato prorogato al 31 gennaio: segno che il coronavirus fa ancora male e preoccupa il nostro Paese, mentre le temperature scendono e i contagi salgono. Per questo motivo, il 7 ottobre è stato varato un nuovo Dpcm, che contiene un nuovo provvedimento: la mascherina diventa obbligatoria non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’aperto. Ci saranno multe salate per i trasgressori, avverte il governo.

Unica eccezione, se ci si trova all’aperto ma isolati, ci si può “prendere una pausa” dall’indossare la mascherina. In base alle abitudini avute finora, la domanda per alcuni sorge spontanea: le mascherine vanno indossate anche in ufficio?

Mascherina in ufficio: sì o no?

La risposta si può trovare nelle parole del premier Conte, che ha confermato l’obbligatorietà delle mascherine in tutti i luoghi chiusi, escluse le abitazioni private.

Uffici compresi, insomma, anche se Conte non ha specificatamente parlato delle misure di protezione sui luoghi di lavoro. “La curva è in risalita – ha detto Conte – la mascherina va indossata, non possiamo più entrare nell’ottica che in una strada non affollata la si toglie. Dobbiamo essere più rigorosi per evitare altre misure restrittive – ha aggiunto –. L’unica eccezione sono le abitazioni private. Bisogna rispettare la distanza anche nelle abitazioni private”.