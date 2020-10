L'immunologa Antonella Viola ha lanciato l'allarme per l'aumento dei casi di Covid, sottolineando che si rischiano misure molto pesanti per Natale.

L’immunologa Antonella Viola ha lanciato l’allarme riguardo l’aumento dei casi di Coronavirus. L’esperta ha sottolineato che se non si fa qualcosa di concreto in questo momento, soprattutto dopo il rientro a scuola, si potrebbe andare incontro a misure molto più pesanti a Natale.

Covid, allarme dell’immunologa Viola

“Bisogna agire subito o i numeri diventeranno impressionanti” ha spiegato l’immunologa dell’Università di Padova, commentando i dati del contagio da Covid in Italia, che sono in continuo aumento. La donna ha voluto lanciare un vero e proprio allarme. “Con il virus bisogna giocare d’anticipo. Se non si mettono in atto ora delle misure per contere il contagio, rischiamo interventi pesanti a ridosso del Natale” ha spiegato l’immunologa.

Il suo appello è stato fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Proprio oggi ho comunicato la decisione che la sezione Covid19 del Festival della Scienza di Genova, di cui sono direttrice scientifica non si farà in presenza come era stato deciso mesi fa, ma via streaming. È triste, ma necessario” ha spiegato la donna. Il suo pensiero è, poi, andato a tutti gli italiani, che devono fare la loro parte. “Il Governo dovrà fare la sua parte, ma tutti dobbiamo fare uno sforzo per impedire che la situazione precipiti.

Usiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti. Limitiamo gli eventi in cui la distanza non può essere mantenuta” ha aggiunto, continuando a sottolineare quanto sia preoccupante la situazione, con una crescita continua di contagi.