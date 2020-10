Covid, tamponi e sierologici: quanto costano nelle strutture private

Un'inchiesta di Altroconsumo ha rivelato quanto costano i tamponi e i test sierologici per Covid nelle strutture private.

I casi di Covid in Italia sono quintuplicati rispetto alla fine di luglio, come ha riferito la Fondazione Gimbe. Sono sempre di più i cittadini che si sottopongono a tamponi e a test sierologici nelle strutture private per poter accelerare i tempi e tornare al più presto alla propria normalità.

Riuscire ad effettuare un tampone è sempre più complicato, anche in termini di attesa e di tempestività nei risultati. Ma quanto costano i tamponi e i test sierologici nelle strutture private?

Prezzi tamponi e sierologici da privato

Altroconsumo, associazione di difesa dei consumatori, ha cercato di dare delle risposte con un’inchiesta svolta chiedendo a 154 laboratori privati in sei Regioni: Campania, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

La maggior parte di queste strutture prevede la possibilità di prendere appuntamento online, con tempi di attesa di tre giorni. Il prezzo dell’esame è particolarmente elevato. “Secondo i nostri calcoli non si spendono mai meno di 65 euro, con una media di 94 euro. I prezzi dei test sierologici, invece, rimangono invariati rispetto alla precedente inchiesta di giugno 2020: in media il costo di questi test è di 48 euro ed è più basso se si tratta di un test rapido qualitativo, mentre si alza se l’analisi quantifica anche la presenza dei due anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria al Covid (IgG e IgM)” si legge sul sito di Altroconsumo.

Le modalità di accesso prevedono la prescrizione del medico in quattro casi su dieci, ma dipende dalla Regione.

In Emilia Romagna si va da un minimo di 75 euro ad un massimo di 162 euro a tampone. In Lombardia il costo è tr i 75 e i 100 euro, con l’eccezione di una struttura di Milano che ha stabilito il prezzo di 125. In Piemonte il prezzo più alto è di 152 euro, mentre in Veneto i prezzi sono tra i 65 e i 100 euro.

“Il tampone a pagamento è una possibilità importante per tutti quei casi in cui si può aver bisogno di certificare la propria negatività al virus ma non si rientra nella casistica per cui questo esame viene erogato dal servizio pubblico o quando il sistema di chiamata va per le lunghe. Tuttavia, poiché questo test rivela la presenza del virus solo nel preciso momento in cui si effettua, c’è il rischio di trovarsi a ripeterlo più volte senza una reale necessità, sostenendo alla fine spese molto elevate” ha sottolineato Altroconsumo.