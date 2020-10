Il nuovo dpcm è entrato in vigore e in provincia di Palermo ci sono le prime multe per non aver indossato la mascherina all’aperto.

Il dpcm è entrato in vigore solo da poche ore e sono state già effettuate le prime multe per non aver indossato la mascherina all’aperto. È successo nei comuni del Palermitano di Partinico e Montelepre dove tre giovani sono stati sanzionati dai carabinieri per non aver indossato la mascherina di protezione all’esterno.

Già nei giorni scorsi in virtù dell’ordinanza regionale del governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, le forze dell’ordine avevano intensificato i controlli al fine di far rispettare quanto prescritto.

Palermo, non indossano mascherina: multati

Nel Palermitano, i carabinieri di Partinico e Montelepre, hanno sanzionato per tre giovani per non aver indossato la mascherina all’aperto. Si tratta delle prime sanzioni in virtù del nuovo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che prevede l’utilizzo delle mascherine anche negli ambienti esterni.

Il dpcm va tra l’altro a prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio e va sempre indossata salvo i casi in cui ci si trovi in situazioni di continuo isolamento.

Nel frattempo il Presidente della regione Sicilia ha serrato sempre più i controlli chiedendo ai 9 prefetti della Regione Sicilia di coinvolgere ancora di più le forze dell’ordine al fine di effettuare verifiche sempre più efficaci.

In Sicilia è già in vigore un’ordinanza che prescrive l’obbligo di mascherina anche all’aperto quando si è tra estranei, inoltre chi proviene dall’estero deve sottoporsi obbligatoriamente alla registrazione e ai tamponi rapidi.